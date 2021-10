Introbio (Lecco), 16 ottobre 2021 – Un escursionista di 20 anni è precipitato in un burrone per un centinaio di metri, sotto gli occhi del papà che era in gita con lui. E' successo nel pomeriggio di oggi a monte di Introbio, in Valsassina, nella zona delle baite Serra.

Il 20enne è scivolato dal sentiero nella scarpata. Per soccorrerlo sono intervenuti i soccorritori dell'eliambulanza di Arei di Milano. Da terra si sono invece mossi una decina di tecnici del Soccorso alpino della stazione della Valsassina e Valvarrone. Le operazioni di salvataggio, scattate intorno alle 16.30, sono state molto lunghe, perché il ragazzo è finito in un punto molto stretto. E' stato recuperato con la tecnica del contrappeso in modo da portarlo in un punto sicuro in modo da poterlo verricellare sull'elisoccorso con cui è stato infine trasferito all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. L'allerta è terminata solo alle 19.30. Il 20enne ha riportato parecchi traumi e ferite. Nonostante i tumori iniziali non versa comunque in pericolo di vita.