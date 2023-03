Valmadrera, prigioniera sul balcone senza acqua né cibo: la cagnolina Flora ora è salva

Flora

Valmadrera (Lecco), 10 marzo 2023 – Flora era prigioniera su un balcone di 2 metri per 1,5, costretta a vivere, anzi a sopravvivere, in mezzo ai propri escrementi e alla propria urina. Non aveva una cuccia, nemmeno un cuscino o una coperta per scaldarsi, tanto meno un riparo dalla pioggia o dal sole. Non poteva neppure mangiare né bere quando voleva, perché lasciata a lungo senza acqua e senza cibo.

L'hanno salvata i veterinari e gli ispettori dell'Ats Brianza insieme ai carabinieri e alle guardie eco-zoofile di Lecco. Ora Flora, un meticcio di piccola taglia di un anno e mezzo, è al sicuro in un canile sanitario in attesa che qualcuno la adotti.

Quando è stata libera da quel terrazzo trasformato nella sua prigione era spaventata, oltre che malnutrita. Non aveva il microchip obbligatorio per legge. E' stata sequestrata e sottratta al suo proprietario, anzi al suo aguzzino, assolutamente inadeguato a prendersene cura.

Sono stati i volontari della Lac, la Lega per l'abolizione della caccia, a segnalare il caso e permettere il salvataggio di Flora. “La collaborazione dei cittadini e dei volontari delle associazioni è per noi un utile supporto nel far emergere situazioni di incuria nei confronti degli animali, quando non di vero e proprio maltrattamento, che è un reato disciplinato dal codice penale”, spiega il dottor Diego Perego, direttore del dipartimento di Veterinaria di Ats Brianza.

Denutrizione, abbandono, uso di catene corte e strette, detenzione in spazi angusti, mancanza di pulizia, sono tutte situazioni che violano il diritto dell’animale ad una condizione di benessere, conforme alle sue caratteristiche fisiologiche ed etologiche. “Il nostro impegno – prosegue Diegi Perego – è massimo, sia sul fronte dell’attività ispettiva, ma ancor prima su quello preventivo ed educativo, per promuovere nei proprietari degli animali d’affezione, e non solo, la sensibilità ad una cultura rispettosa dei bisogni dei nostri amici a quattro zampe. Possedere un cane deve essere una scelta responsabile, che comporta precisi doveri”.