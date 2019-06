© Riproduzione riservata

Valmadrera (Lecco), 1 giugno 2019 – Unaaldi. E' stata benedetta questt'oggi, in occasione della festa di Sant'Isidoro, il patrono della chiesetta addossata al Sasso di Preguda. A celebrare la ricorrenza è stato nel giorno e nel luogo del suo onomastico l parroco. La nuova croce è stata collocata dopo che quella precedente era stata piegata e divelta dalle forti raffiche di vento. La nuova croce è in acciaio e illuminata da led che ne tracciano il profilo. Il presidente dei volontari degliha ringraziato tutti coloro che donano tempo ed energie per Preguda, ma anche gli imprenditori che hanno contribuito economicamente alla realizzazione e all'installazione della croce