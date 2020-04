© Riproduzione riservata

Valmadrera (Lecco), 22 aprile 2020 –per ladi età del. E' stato stroncato da un infarto. AvevaLettere in diverse scuole e istituti della provincia di Lecco ed era stato anche vicepreside al Badoni di Lecco. A lui si devono i corsi didell', l'. Era stato anche responsabile del gruppo Antincendio, marciatore e speaker di diverse manifestazioni. Originario di Casarza della Delizia in Friuli, era approdato a Valmadrera per insegnare. “Oltre a essere stato mio insegnante il primo anno di scuola media, era persona di grande cultura e altrettanta modestia – lo ricorda con affetto il-. Persona schiva, non amava mettersi in mostra, ma dovunque ha operato tutti ne hanno apprezzato la serietà , la competenza e le doti umane”. Lascia i figli Giorgio e Maurizio mentre nel 2016 aveva perso l'amata moglie Romana.