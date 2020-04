© Riproduzione riservata

Valmadrera (Lecco), 13 aprile 2020 – E'all'età di, che è statasia anella casa di riposo, sia ad. Suor Felicia, al secolo Rachele, E' morta il giorno di Pasqua a, in provincia di, nella sede centrale dell'istituto religioso a vocazione missionaria Nostra Signora degli Apostoli, che per decenni ha contribuito all’assistenza religiosa in Casa di a Riposo a Valmadrera. Ha svolto il suo servizio sempre come suora infermiera anche in Marocco, Algeria, Como e Milano. Era un'appassionata di pittura e, fino a quando ha potuto, dipingeva lei stessa a mano i biglietti di auguri di Natale e Pasqua. “E' stata una di quelle figure rappresentano pezzi di memoria della nostra comunità e che avremo il dovere, passato questo tempo di sofferenza, di recuperare come storia personale e come insegnamento di valori”, la ricorda il sindaco