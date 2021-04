Lecco – Una valanga in Grignetta avrebbe travolto alcuni escursionisti. E' accaduto questa mattina, venerdì 16 aprile. I soccorritori sono al lavoro per cercare gli eventuali dispersi. L'allarme è scattato nella zona della cresta Segantini, dove sono state rilevate tracce fresche di una slavina e soprattutto due cani che continuavano ad abbaiare come a indicare che i loro padroni si trovino in difficoltà.

Si sono subito messi in marcia i tecnici del Soccorso alpino e anche i vigili del fuoco del Nucleo speleo alpino fluviale del comando provinciale di Lecco. Si sono inoltre levati in volo i soccorritori dell'eliambulanza di Bergamo per trasferire in quota nel minor tempo possibile i soccorritori e per effettuare una perlustrazione aerea. In azione anche gli elicotteristi dei vigili del fuoco decollati dall'aeroporto di Malpensa con il loro elicottero nome in codice Drago. Al momento le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso. Si stanno cercando almeno due escursionisti potenzialmente dispersi. Le notti scorse in montagna ha nevicato e si sono formati accumuli di neve instabile.