Barzio (Lecco), 10 agosto 2021 – Vigilia di Ferragosto di vaccinazioni libere alla Sagra delle sagre di Barzio. All'appuntamento più atteso e importante dell'estate in Valsassina i visitatori potranno godere non solo di prodotti tipici locali, musica e spettacoli, ma anche della possibilità di vaccinarsi senza prenotare l'appuntamento. Sabato 14 agosto dalle 9 alle 15 è possibile infatti sottoporsi liberamente alla vaccinazione anti-Covid19 direttamente alla Sagra delle sagre. Basta avere più di 12 anni. Ad effettuare le vaccinazioni saranno i camici bianchi dell'Aeronautica militari italiana in collaborazione con i sanitari di Areu, che allestiranno un camper, e di Ats della Brianza, oltr che dei sindaci della Comunità montana di Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino, e Riviera. “L’accesso è senza prenotazione, e, qualora necessaria, verrà direttamente programmata eventuale seconda dose nei centri vaccinali del territorio”.

