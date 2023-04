Va dritto a una curva e fa un volo in scooter Trovato senza vita

È stato trovato in arresto cardiaco, i soccorritori hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Roberto Mineo, 59enne residente a Milano, è morto ieri pomeriggio sulla Sp9, al confine tra le province di Pavia e Lodi, in territorio comunale di Torrevecchia Pia. Un tragico incidente stradale, avvenuto in curva, nel tratto di Provinciale tra le località Cascina Bianca e Spirago. Era in sella al suo scooter quando, poco prima delle 15, ha perso il controllo, per cause al momento non ancora chiarite. La dinamica è ancora in fase d’accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Pavia, intervenuti sul posto per i rilievi. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Tra le possibili cause della perdita di controllo e della conseguente caduta, un malore o un improvviso ostacolo, ma anche una banale distrazione o la velocità.