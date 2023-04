Urto con un pullman Ciclista non ha scampo

Era con un gruppo di amici appassionati delle due ruote. Alessandro Cadei, 73 anni, di Villongo, stava pedalando con i compagni lungo il lago d’Iseo quando è stato travolto da un pullman e per il ciclista non c’è stato nulla da fare. È successo ieri mattina a Gorlago. L’incidente è avvenuto lungo l’ex strada provinciale 89, intorno alle 11.30. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale dell’Unione dei Colli, di Albano Sant’Alessandro. Secondo una prima ricostruzione, mentre il pullman lo stava sorpassando, in direzione di Montello-Chiuduno, Cadei avrebbe urtato un tombino che gli ha fatto perdere l’equilibrio. Il pensionato ha sbandato ed è caduto proprio contro il pullman di una ditta di Palosco (in quel momento vuoto) che non ha potuto evitare l’investimento. I primi a soccorrere Alessandro Cadei sono stati gli amici che stavano pedalando con lui e che hanno assistito alla scena. Ogni tentativo di rianimarlo è risultato inutile.F.D.