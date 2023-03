Urtato da un camion, individuato il guidatore

È stato investito e ucciso da un camionista che non si è fermato a soccorrerlo Giuseppe Figini, il ciclista di 83 anni, ex consigliere comunale della Lega a Calolziocorte, che lo scorso ottobre a Lecco è stato trovato morto in strada sulla Lecco-Bergamo, nel tratto di corso Bergamo.

L’autotrasportatore che lo ha travolto non è però un pirata della strada: non si è proprio accorto di aver urtato e spinto a terra sull’asfalto l’83enne, che stava pedalando sulla provinciale in sella alla sua bici. Per questo non si è fermato e si è allontanato, tirando dritto per il proprio percorso.

L’uomo è stato comunque denunciato per omicidio colposo. Il camionista è stato identificato grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale. Una volta rintracciato e convocato in comando di polizia locale, ha spiegato, sconvolto e visibilmente provato per l’accaduto, che nemmeno sapeva di aver provocato la morte di qualcuno.

Le riprese video confermerebbero la circostanza, e cioè che ha urtato quasi impercettibilmente il ciclista con il camion che stava guidando, facendogli tuttavia perdere l’equilibrio e spingendolo malamente a terra, dove Giuseppe ha picchiato la testa.

Quando i sanitari di Areu, con i volontari della Croce di San Nicolò, lo hanno soccorso, ormai era già tardi, perché versava in stato di arresto cardiaco irreversibile, tanto da doverlo dichiarare morto in strada, senza neppure poterlo trasferire in ospedale per tentare di rianimarlo.

Daniele De Salvo