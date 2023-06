Uomo di 68 anni muore in caduta di decine di metri su terreno impervio

È precipitato lungo la scarpata, per un decina di metri su un terreno impervio. L’incidente, avvenuto sabato sera verso le 20, in un zona boschiva a ridosso di via Bersaglio, è costato la vita a un uomo di 68 anni di Gravedona, Natalino Martinoni. La mobilitazione di soccorsi e carabinieri è stata immediata, e le squadre lo hanno raggiunto sul greto del torrente Livo, al confine con Consiglio di Rumo, ma le sue condizioni erano drammatiche, a causa della forte pendenza della riva lungo cui era scivolato, e della presenza di molti sassi sporgenti. È intervenuto l’elicottero del 118 che ha portato l’uomo al San Gerardo di Monza. Un paio d’ore dopo il suo arrivo in pronto soccorso, i medici hanno dichiarato il decesso. Pa.Pi.