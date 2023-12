Un’alborella forgiata in rame per festeggiare i benemeriti

Un’alborella forgiata in rame. È il simbolo della benemerenza civica di Bellano, che testimonia sia la rarità sia la nobiltà di alcune persone preziose, che dedicano il loro tempo, il loro impegno e le loro energie agli altri.

A realizzare l’alborella di rame è Danilo Vitali, scultore di 89 anni, a sua volta cittadino benemerito che rende onore ai bellanesi a cui ha regalato le sue opere.

Le nuove benemerenze civiche saranno consegnate martedì.

Le riceveranno le penne nere del Gruppo Alpini nel centenario della fondazione, i volontari dell’associazione Amici del teatro fondata nel 1990, che si adoperano per tramandare soprattutto la tradizione del teatro dialettale, e Mariangela Regazzoni (nella foto), anima della comunità di Vendrogno in parrocchia come catechista ma non solo. E poi sarà assegnata pure una benemerenza civica alla memoria a Fausto Cariboni, mancato improvvisamente la scorsa estate, all’età di 73 anni: è stato vice sindaco di Bellano dal 1990 al 1999. "L’assegnazione delle benemerenze civiche è un momento importante, perché rende merito a quei cittadini e a quelle realtà associative che si sono resi esempi per l’intera cittadinanza – spiega il sindaco Antonio Rusconi –. Sono esempi da celebrare e ricordare".

La cerimonia per la consegna della più alta onorificenza civica comunale è in programma appunto il 2 gennaio, al Palasole, in occasione del tradizionale Concerto di Capodanno, diretto dal maestro Roberto Gianola, un altro dei tanti artisti di Bellano.

