Una telefonata negata e il detenuto s’infuria Aggrediti due agenti

Due agenti dimessi dal Pronto soccorso con 10 giorni di prognosi, ed il comandante di reparto oggetto di insulti e di una raffica di oggetti lanciati da un detenuto. Nuova aggressione alla polizia penitenziaria del Nerio Fischione di Brescia, dove venerdì, in una visita psichiatrica, un detenuto ha dato in escandescenza, forse per un no ad una telefonata, sfondando due porte, procurandosi tagli con una lametta e ferendo poi due agenti. "Il personale di Brescia si sente ogni giorno in guerra, abbandonato dalle Istituzioni", riporta Gian Luigi Madonia, segretario regionale dell’USPP. "Siano adottati seri ed urgenti provvedimenti per il personale ormai esausto e stremato", aggiunge Calogero Lo Presti, FP Cgil Polizia penitenziaria Lombardia.