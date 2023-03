Una task-force sulle strade a Pasqua

Ci saranno anche gli agenti della Polizia Locale di Lecco e quelli della Provincia a dare una mano alla Stradale e alle forze dell’ordine impegnate a vigilare sul maxi-esodo di Pasqua, da bollino rosso lungo la statale 36 dove ai milanesi impegnati nella gita fuori porta si aggiungeranno i turisti in arrivo dal Nord Europa e diretti verso la Valtellina. Il prefetto Sergio Pomponio ha indetto una riunione per prevenire le criticità che potrebbero verificarsi non solo a Pasqua e Pasquetta, ma anche nei successivi ponti del 25 Aprile e del 1 maggio. Nell’incontro si è deciso di allertare il Comitato Operativo per la Viabilità coordinato dalla Prefettura, per essere pronti in caso di necessità ad applicare il piano di emergenza lungo la superstrada, in maniera tale da scongiurare il blocco della viabilità sulla sponda orientale del lago di Como.

Verranno istituiti dei servizi straordinari di controllo del territorio da venerdì 7 a lunedì 10 aprile, dal 22 al 25 aprile e dal 28 aprile al primo maggio. Il prefetto di Lecco ha chiesto ai sindaci, in qualità di ufficiali della Protezione civile, di garantire in caso di necessità il presidio di alcuni svincoli nevralgici per prevenire manovre in contrasto col Codice della Strada, fronteggiare le code e garantire supporto alle altre forze di polizia e personale di soccorso. Roberto Canali