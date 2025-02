Una stazione completamente rinnovata: "Estate di disagi, ma sono lavori strategici"

Più lunga e più luminosa, con un sottopasso più largo e senza passaggio a livello. È il futuro della stazione di Abbadia Lariana in vista delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Il prezzo da pagare, come lungo tutta la linea Lecco – Sondrio – Tirano, è lo stop ai treni per tre mesi quest’estate e il passaggio di decine di autobus avanti e indietro. "Si annuncia un’estate calda sul piano dei trasporti, a causa dell’annunciata interruzione per 90 giorni, dal 15 giugno al 14 settembre 2025, del servizio ferroviario tra Lecco e Tirano per lavori di potenziamento della linea – spiega il sindaco Roberto Sergio Azzoni -. Per cercare di tamponare il problema sarà messo in campo un servizio sostitutivo con 72 autobus che ogni quarto d’ora faranno la spola ininterrotta fra Lecco e la Valtellina". Abbadia sarà coinvolta direttamente dai lavori: in stazione sono previste infatti opere di prolungamento del marciapiede per circa 30 metri sul lato di Colico e 10 sul lato di Lecco; verranno integrati percorsi tattili, arredo e segnaletica, l’illuminazione, oltre alla predisposizione per la diffusione sonora; e poi la rimozione del passaggio a livello e l’allargamento del sottopasso ferroviario. "È innegabile che alcuni interventi genereranno disagi temporanei, in particolare lungo la linea ferroviaria, ma si tratta di lavori strategici – invita alla pazienza il primo cittadino -. L’eliminazione del passaggio a livello e l’ampliamento del sottopassaggio sono fondamentali per garantire una viabilità più fluida e sicura per tutti ad Abbadia. Anche la stazione ferroviaria vedrà una manutenzione straordinaria e un miglioramento delle banchine". D.D.S.