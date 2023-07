Una pista tagliafuoco nel bosco a Morterone

Una pista tagliafuoco tracciata nel bosco sulle pendici del Resegone, a Morterone, innesca le polemiche. Nel paese più piccolo d’Italia, alle pendici della montagna simbolo di Lecco, è stata realizzata una nuova strada agrosilvopastorale, che sfregia come una cicatrice uno dei boschi più belli e incontaminati della zona. L’hanno aperta, a ridosso di un tratto di sentiero che sale verso il Resegone, gli incaricati di un’impresa locale che commerciano in legna e pellet per abbattere gli alberi e movimentare i tronchi tagliati da commercializzare e per realizzare una pista tagliafuoco che fermi eventuali incendi. L’intervento non piace, né agli ambientalisti né agli escursionisti. "Grazie alla costruzione di una strada agrosilvopastorale lunga un paio di km attraverso il preesistente bosco, sarà attivato un servizio jeep permettendo di risparmiare oltre mezz’ora di camminata lungo il sentiero che sale da Morterone: il Resegone è sempre più alla portata di tutti!", denuncia in un post sarcastico Stefano Valsecchi, gestore del rifugio Luigi Azzoni. "È una strada che resterà solo a servizio dei soccorritori in caso di necessità – getta acqua sul fuoco il sindaco Dario Pesenti –. E il tracciato sarà rinverdito". D.D.S.