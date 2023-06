Una grande gara di solidarietà Raccolto l’appello per Elisa

di Daniele De Salvo

Elisa ha 8 anni. È una bambina fenomenale e vivace, che non sta ferma un momento. Adora giocare con i suoi amichetti e, ora che è finita la scuola, frequentare con loro l’oratorio estivo a Introbio, dove abita. Elisa è però affetta da una malattia rara, la neurofribromatosi di tipo 1 con un quadro clinico che comprende anche disturbo oppositivo provocatorio e autismo. Per questo anche al Grest Elisa ha bisogno di essere assistita costantemente da un educatore professionale specializzato. Da Regione Lombardia hanno tuttavia stanziato risorse sufficienti solo fino al 7 luglio. Per questo Rebecca Albarani, la mamma, ha lanciato un appello e avviato una raccolta fondi online per poter pagare un educatore qualificato anche per le 2 settimane successive.

"Viviamo e affrontiamo la vita positivamente ma purtroppo le risorse per il supporto della mia bambina sono limitate e in questo periodo ci siamo trovate in difficoltà – racconta mamma Rebecca, che ha anche un altro bimbo più piccolo –. Avendo Elisa una disabilità grave abbiamo ottenuto ore educative da Regione perché possa frequentare l’oratorio, ma la copertura sarà solo fino al 7 luglio senza gite e con orario ridotto. La raccolta fondi è affinché Elisa possa continuare nelle 2 settimane successive guidata da un educatore, con suo fratello e insieme ai suoi compagni". Sarebbero bastati 1.500 euro, sufficienti a coprire il costo di 20 euro all’ora. La generosità di amici, conoscenti e tanti sconosciuti che popolano la rete del web è stata però sorprendente, al di sopra di ogni aspettativa: in poche ore raccolti oltre 2.300 euro.

C’è chi ha regalato 300 euro in forma anonima, chi 200 o 100, chi 50, 30, 20, 10 ciascuno secondo la propria sensibilità e disponibilità economica. Grazie all’importo raccolto ora Elisa potrà forse frequentare l’oratorio a tempo pieno e le gite. L’intero importo sarà destinato agli educatori di una coop.