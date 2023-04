Una donna di 50 anni blocca e fa arrestare ladro scoperto in casa

Quando i carabinieri della stazione di Romano di Lombardia sono entrati nella stanza, dove, poco prima la padrona di casa aveva rinchiuso il ladro, hanno trovato il giovane, un ghanese di 26 anni, M.K. immerso nella preghiera. Senza documenti, risultato senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione. Dai controlli è emerso che poco prima aveva derubato un altro appartamento in via Galbiati. Il ventiseienne ieri mattina è stato processato per direttissima. Il giudice, Roberto Palermo, ha applicato nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nella provincia di Bergamo. Il suo difensore ha chiesto i termini a difesa. La brutta avventura per una cinquantenne di Romano di Lombardia è iniziata giovedì intorno all’ora di pranzo. La donna era rientrata nella sua abitazione, posta al secondo piano di un condominio nella zona sudest del comune della Bassa, dopo aver effettuato alcune commissioni in paese. Al rientro ha subito notato che la porta di casa era socchiusa. In un primo momento si è allarmata. Poi si è armata di coraggio e lentamente l’ha aperta. Una volta all’interno ha notato la presenza di un giovane che aveva afferrato un oggetto con l’intento probabilmente di lanciarlo contro la proprietaria di casa. Lei, per tutta risposta, ha pensato bene di indietreggiare, uscendo sul pianerottolo, e chiudendo il ladro in casa. Vani i tentativi del 26enne di riaprire la porta. La 50enne con una grande forza è riuscita a tenere la porta chiusa e ha richiamato l’attenzione dei vicini urlando. Alcuni residenti sono corsi in suo aiuto e insieme hanno tenuto la porta chiusa allertando nel frattempo il 112. Francesco Donadoni