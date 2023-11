Una barriera salverà i gamberi

Una barriera di isolamento, per separare i gamberi di fiume infetti dai pochi rimasti sani. È forse l’ultima possibilità di scampare all’estinzione per i rari gamberi di fiume del torrente Bevera decimati da un’epidemia di peste. Si tratta di una sorta di diga in legno, che impedisce agli esemplari malati di risalire la corrente per non contagiare i superstiti a monte, che così potranno non solo sopravvivere, ma anche riprodursi e ripopolare il corso d’acqua, uno degli ultimi paradisi che erano rimasti per i gamberi di fiume italiani. L’hanno realizzata e installata i volontari del Wwf di Lecco insieme ai tecnici del Dipartimento di Scienze e Politiche ambientali dell’Università degli Studi di Milano e del Comune di Colle Brianza, il cui sindaco Tiziana Galbusera ha concesso le autorizzazioni per l’innovativo intervento. È infatti la prima volta che viene attuata una soluzione del genere, almeno in Italia: se funzionerà, potrà essere replicata altrove in caso di necessità. "La speciale barriera è stata posta a valle di un tratto di torrente, situato in una zona piuttosto impervia della Valle della Tajada, che ospita gamberi apparentemente ancora sani – spiega Giovanna Corti (nella foto), presidente del Wwf di Lecco –. È di dimensioni modeste, addossata a un salto naturale formato da massi che circondano una piccola pozza già esistente. Dovrebbe impedire ai gamberi a valle, potenzialmente infetti, di risalire e diffondere a monte la peste". Ne verranno posizionate altre, a coppie, sotto la supervisione di Raoul Manenti, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano oltre che consigliere del Wwf di Lecco. Il materiale è stato acquistato grazie ad una raccolta fondi online, mentre un imprenditore di Olginate ha fornito pannelli atossici lisci ed ecocompatibili. A diffondere la peste sono stati i gamberi rossi della Louisiana, che ne sono immuni perché portatori sani.

Daniele De Salvo