Un trucco “di classe”, le giovani crescono E con loro la curiosità per il make up tra i banchi

Noi adolescenti abbiamo già usato almeno una volta un po’ di trucco. Ma sappiamo cosa sono i cosmetici?

La cosmesi è l’insieme di attività, tecniche e arti che porta a migliorare l’aspetto estetico; comprende la cura di corpo e capelli, l’igiene personale e il make up. La cosmetica ha radici antiche: già nell’antico Egitto era prassi, per i membri di alcune classi sociali, fare il bagno in acqua profumata e truccare occhi e labbra. E le nuove generazioni sanno cos’è la cosmetica? Cos’è un prodotto cosmetico? "Può essere realizzato con prodotti naturali o chimici: durante la sua realizzazione l’uso di prodotti chimici produce tanto inquinamento, motivo per cui si stanno affermando i cosmetici bio, naturali".

Com’è fatto un cosmetico bio e come si riconosce?

"I cosmetici biologici sono prodotti realizzati con materiali naturali, come ad esempio l’aloe vera, e non devono contenere sostanze derivate dal petrolio o da altri agenti inquinanti. Ogni prodotto presenta la sua composizione in etichetta: i cosmetici bio riportano il vero nome della pianta utilizzata, invece per i prodotti chimici vengono indicati nomi inglesi o codici numerici spesso incomprensibili".

Cosa consiglieresti alle ragazze che iniziano ad usare cosmetici?

" Scegliere prodotti bio perché rispettano l’ambiente ma anche la salute della nostra pelle".