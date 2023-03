Un parco intitolato a eroine anti-mafia

Un parco e una strada dedicati a 2 donne morte per aver testimoniato che i mafiosi e la mafia possono essere fermati. Domani, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, a Merate si dedicano il parco pubblico delle Piramidi rimesso a nuovo e la strada attigua, rispettivamente a Francesca Laura Morvillo e a Lea Garofalo. Morvillo era la moglie del giudice antimafia Giovanni Falcone, con cui è morta il 23 maggio 1992, nella strage di Capaci. Aveva 46 anni. Garofalo era una testimone di giustizia; ammazzata a Monza il 24 novembre 2009 quando aveva 35 anni, dopo essere uscita solo da qualche mese dal programma di protezione a cui era stata sottoposta dal 2002 per aver testimoniato contro i familiari e l’ex compagno Carlo Cosco, tutti esponenti della ‘ndrangheta. Poco prima di essere uccisa aveva scritto al presidente della Repubblica, denunciando di essere stata qualificata come collaboratrice di giustizia invece che come testimone di giustizia, di non aver ricevuto assistenza legale adeguata, di aver perso il lavoro per la scelta e di essere stata lasciata sola con la figlia piccola. Solo nel 2012 il suo ex compagno permise di ritrovare quel che restava del corpo bruciato per eliminare ogni traccia. A Merate salgono così a 21 su 246 i luoghi pubblici dedicati a donne. D.D.S.