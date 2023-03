Un nuovo sportello per i cittadini

Diventa più facile interagire con gli uffici comunali grazie al nuovo servizio SuperUrp varato dall’amministrazione comunale. Per aiutare i cittadini a non perdersi nella selva di mail si è deciso di modificare l’home page del sito comunale inserendo, nella parte in basso, due banner che consentono di rivolgersi direttamente agli uffici. Il sistema è molto intuitivo e prevede due possibilità "fai una segnalazione" oppure "fai una domanda".

Avvalendosi della prima opzione i cittadini potranno rivolgere le loro segnalazioni o far pervenire le loro lamentele, ad esempio indicando la presenza di rifiuti che non sono stati rimossi, la mancata manutenzione dei giardini comunali o del verde pubblico, problemi legati alla sicurezza o alle condizioni delle strade. Con il secondo banner invece sarà possibile rivolgere una domanda agli uffici e ottenere una risposta in tempi certi. L’obiettivo è riuscire a dare una risposta entro le 48 ore successive, numeri da record considerando che solo nel mese di gennaio sono state rivolte a Palazzo Cernezzi oltre 700 istanze, 600 delle quali sarebbero già state evase. Per potersi rivolgere agli uffici è necessario accedere all’area personale attraverso lo Spid che consente di verificare l’identità del cittadino. La nuova piattaforma garantirà che ogni richiesta e segnalazione venga tracciata e ottenga una risposta in modo trasparente, con tempi e modalità certe e registrate. Una volta fatta la propria richiesta o segnalazione a ogni cittadino verrà rilasciato un ticket che consentirà, successivamente, di seguire l’iter della propria pratica e nel caso sollecitare una risposta. Ro.Ca.