Un maxi piano per ripulire i parcheggi

Un piano Marshall per la pulizia dei parcheggi pubblici a Lecco. Lo ha varato il sindaco Mauro Gattinoni. Prevede la pulizia straordinaria di 124 parcheggi in 12 raggruppamenti, sia in centro, sia nei rioni.

L’intervento verrà effettuato di notte, come nelle grandi città e comporta l’interdizione temporanea della sosta nelle aree interessate dalla pulizia. Si comincia domani sera. "È un ulteriore tassello del progetto che mira a rendere più belle e ordinate le frazioni storiche della nostra città – spiega Gattinoni -. Interveniamo subito sul decoro e sull’igiene urbana dei nostri quartieri con una pulizia mirata delle aree di sosta a turnazione, una volta ogni tre mesi, senza alcun aumento di costi, ma attraverso una migliore organizzazione dei turni di pulizia, con l’investimento su nuovi e più efficienti macchinari". D.D.S.