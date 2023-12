Un fondo per promuovere la legalità. Per ricordare l’impegno di Paolo Cereda

LECCO

Un fondo per educare e sensibilizzare gli studenti alla legalità. È stato istituito nel nome di Paolo Cereda, il compianto ex coordinatore lecchese dell’associazione antimafia Libera, scomparso il 12 settembre 2017 all’età di 54 anni, a cui, durante l’ultima festa patronale di Lecco, è stato consegnato il San Nicolò d’oro alla memoria, l’onorificenza civica più alta. Lo hanno istituito la moglie Antonia Giovenzana, il presidente di Confcooperative Gabriele Marinoni, Lorenzo Frigerio dell’osservatorio sulla legalità Liberainformazione e la presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese Maria Grazia Nasazzi. Chiunque potrà contribuire al fondo, finalizzato esclusivamente alla realizzazione di progetti e iniziative culturali e sociali per promuovere la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità, a cui Paolo teneva moltissimo e per i quali ha lavorato in campo internazionale e a Lecco, un territorio che è storicamente roccaforte di esponenti della ‘ndrangheta. "Creiamo un fondo che porti il nome di Paolo per tenere viva la sua memoria e il suo esempio con uno strumento che permetta di dare sostegno concreto a progetti e iniziative culturali, formative, educative e sociali rivolte ai giovani e alla cittadinanza del territorio – spiega Antonia -. Quello che Paolo ha sempre fatto è metterci la faccia, mettere tutta la sua passione nelle cose che faceva. Non si è mai girato dall’altra parte. È stato un seminatore di speranza, vogliamo che i ragazzi prendano in mano il suo testimone". Il fondo è anche un modo per dare seguito alle parole del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni durante la consegna del Nicolino d’oro alla memoria a Paolo. D.D.S.