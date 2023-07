Un bus trasporta le biciclette in Valsassina e sul lago di Annone

In bici con il bus. È il nuovo servizio per turisti e residenti che vogliono esplorare il territorio o spostarsi in bicicletta, oltre che in bus, sui quali ora possono finalmente caricare anche le loro bici. Si chiama bicibus. Per ora è attivo sulla linea Lecco – Barzio D55 e sulla sulla linea Lecco – Galbiate D35. Si tratta di linee e fermate che non sono state scelte a caso, perché collocate in punti strategici, in maniera da permettere ai ciclisti di accedere facilmente ai principali percorsi ciclabili della zona e di godere di scorci panoramici e suggestivi, sia in Valsassina, sia lungo il lago di Annone Brianza e sul Monte Barro.

"L’attivazione di questo nuovo servizio rappresenta una pietra miliare per la mobilità del cicloturismo in provincia di Lecco – commenta con enfasi Stefano Simonetti, consigliere provinciale delegato - Si tratta di un ulteriore passo avanti per una mobilità integrata tra treno, bus, navigazione e biciclette, per la scoperta del nostro bellissimo territorio, in modo sostenibile e senza gravare sulla viabilità già particolarmente complessa".