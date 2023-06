Un anno di indagini Manodopera in nero in hotel e ristoranti: 45 imprenditori nei guai

Anche il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, guidato dal colonnello Giuseppe Cavallaro, ha celebrato il 249° anniversario della Fondazione. Diffusi i dati più significativi dell’attività: a oltre 31 milioni ammontano i crediti inesistenti proposti per il sequestro, 75 gli evasori totali individuati che hanno nascosto al Fisco oltre 52 milioni, verbalizzati 45 imprenditori per avere impiegato 245 lavoratori in nero o irregolari, principalmente nei campi alberghiero e della ristorazione. Scoperti 12 casi di evasione internazionale con residenze fiscali fittizie. Negli illeciti per spesa pubblica, 14 i segnalati alla Corte dei Conti per danni erariali. Per quanto concerne concussione e peculato 36 i denunciati. Per il fenomeno di prestazioni sociali non dovute, numerosi pure i percettori di “reddito di cittadinanza“. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio 16 gli indagati. Ma tante altre le indagini di cui la GdF è stata protagonista, ma non dimentichiamo i 420 interventi del Sagf - il Soccorso Alpino GdF - che ha salvato 428 persone. Attenzione sulla Valle pure per le Olimpiadi che vedrà il territorio attrarre investimenti strutturali. Di fronte a ciò la Guardia di Finanza ha conseguito in questo ultimo anno positivi risultati nei 3 obiettivi strategici del contrasto all’evasione, lotta agli illeciti in materia di spesa pubblica, contrasto alla criminalità economica senza tralasciare il concorso alla sicurezza. Nel 2022 e nei primi 5 mesi 2023, la GdF ha eseguito 360 interventi ispettivi e 181 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile per contrastare gli illeciti economico finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela delle famiglie e delle imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse pubbliche del Pnrr. Michele Pusterla