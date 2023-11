Un addio troppo precoce. Stroncata da una malattia è ricordata con un libro

Lo splendido sorriso di Francesca non splende più. Lo ha spento il 17 aprile, alle 11 di un lunedì mattina del 2017, la fibrosi cistica.

Francesca Bonanomi, che abitava a Verderio, aveva 31 anni. Era un’infermiera. Da piccola le è stata diagnosticata la fibrosi cistica, una malattia genetica ed ereditaria grave, che compromette l’apparato respiratorio. Ha trascorso l’infanzia, l’adolescenza, la giovinezza e uno scampo di età adulta dentro e fuori dagli ospedali. Nel 2013 finalmente il trapianto di polmoni, unico rimedio definitivo, perché, attualmente, le cure attenuano il decorso della malattia, ma non garantiscono la guarigione. Il trapianto tuttavia non è bastato, una complicanza improvvisa successivamente ha portato via Francy, che però continua a vivere, anzi a rivivere, nel ricordo di mamma Gianfranca Mauri, che ha scritto un libro. Si intitola “Rivivere con Francy“. Doveva essere un diario intimo di un genitore, ma poi mamma Gianfranca ha voluto condividerlo: "Magari servire per dimostrare che si può vivere felici anche con una malattia come la fibrosi cistica. Come Francy, che è sempre stata felice e ha continuato a sorridere nonostante la malattia".

Il libro è pure un aiuto concreto per i pazienti affetti da fibrosi cistica e per gli operatori sanitari che li assistono e curano. L’intero ricavato della vendita è infatti destinato ai volontari della Lega italiana Fibrosi cistica di Lombardia e Marche, che contribuiscono ad acquistare macchinari e attrezzature per i centri clinici di Milano e sostengono la formazione di specialisti.

"In punta di piedi ci viene aperta la porta di una famiglia normale della Brianza, due giovani genitori, con una bimba di un anno ed un nuovo arrivo, Francesca appunto, che nasce a Merate nel 1986 – racconta la giornalista Paola Lazzarotto, presentatrice di “Rivivere Francy“ -. Una piccola alla quale viene diagnosticata la fibrosi cistica. Una convivenza con la malattia che dura trent’anni ma affrontata con il sorriso. Il segreto sta nel "noi" della famiglia unita a nonni, zii, cugini e tanti tanti amici che diventano una comunità di appoggio. E il sorriso viene spesso dal condurre una vita sempre normale, con piccole vacanze o gite o esperienze lievi tutti insieme, per far dimenticare interventi chirurgici o ricoveri pesanti".