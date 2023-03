Ucciso a bottigliate durante una lite La vittima ha 25 anni, fermato un uomo

È morto a causa del trauma violentissimo collezionato durante una lite tra due senza fissa dimora avvenuta domenica sera alle 21 circa a Brescia due, in una zona spesso frequentata da disperati: tra un parcheggio e un parco. Il 25enne marocchino Yassine Ezzabir, residente a Desenzano, che domenica sera è stato preso a bottigliate tra via Creta e via Elba, difatti, è spirato nella notte tra lunedì e martedì, dopo avere lottato per 24 ore, senza comunque mai riprendersi nonostante le cure che gli sono state impartite. Il giovane era noto sia per precedenti legati allo spaccio, sia per furto. A nulla è servito l’intervento tempestivo degli operatori del 118,inviati sul luogo dei fatti dalla Soreu Alpina e dalla centrale del numero unico 112. Sono stati vani anche gli sforzi di medici e infermieri, che hanno tentato il tutto per tutto per salvarlo. Il suo presunto aggressore: un 30enne somalo che nega ogni addebito e che ammette solamente di conoscerlo, anche lui con precedenti, è stato fermato poco dopo i fatti. La sua posizione ora si è presentemente aggravata, perché dalle lesioni gravi si è passati all’omicidio volontario. L’episodio risale alle 21.30 di domenica sera e rappresenta il culmine di una lite i cui motivi potrebbero essere futili, o forse legati allo spaccio. Si è consumato in un luogo dove spesso i disperati si incontrano. Il 25enne, cadendo, ha colpito una barra posta a protezione di uno stallo, rompendola e facendo così molto rumore, che ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno chiesto aiuto al 112. Nonostante i soccorsi immediati – l’uomo oltre alla botta in testa dovuta alla bottigliata e alla caduta ha riportato anche varie ferite da taglio - la situazione è da subito apparsa critica. Dopo essere stato rianimato e stabilizzato lo straniero è stato portato in ospedale, dove le sue condizioni, purtroppo, si sono aggravate fino alla morte. L’omicidio si è consumato tra persone non nuove alla violenza. Il 30enne somalo qualche mese fa era stato vittima di un pestaggio particolarmente violento per il quale era poi stato denunciato un ventenne straniero. Quest’ultimo si è poi reso protagonista della violenza sessuale ai danni di una giovane italiana in uno stabile di via Sardegna. Oggi è in programma l’autopsia.

Milla Prandelli