Uccisa per sbaglio con una motosega Folla al funerale

"Non è più qui fisicamente, ma lei sarà sempre qui con noi anche se ora è in paradiso". Sono le parole con cui la figlia ha salutato la mamma Paola Martinelli, la 72enne di Imbersago che sabato è stata uccisa per sbaglio con una motosega dal marito Fausto di 76 anni e ha confortato il papà. Le ha riferite ieri, durante il funerale nella chiesa parrocchiale del paese di San Marcellino, il parroco don Bruno Croci. "Non è il tempo delle parole, è il momento di abbracciarci", ha proseguito il parroco, confidando che lui stesso non è in grado di trovare le parole in una simile circostanza. In tanti hanno partecipato alle esequie della donna per stringersi attorno al marito, sconvolto da quanto successo, e agli altri familiari. D.D.S.