Uccisa nell’incendio del suo appartamento Via libera ai funerali

Il corpo di Loredana Rossi è stato restituito alla famiglia e da ieri riposa nella sala mortuaria di Capriolo. La donna è morta in seguito all’incendio divampato venerdì sera nella sua camera da letto. Loredana, che aveva 54 anni, probabilmente era addormentata quando per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scatenato un rogo, dovuto forse a un mozzicone o forse a un cortocircuito, originatosi nell’armadio della camera da letto. La donna deve essersi resa conto dato che i pompieri l’hanno trovata a terra. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimarla, domenica mattina alle è stata dichiarata morta. Questa mattina verranno fatti rilievi nell’appartamento di via Rigamonti a Capriolo. La Procura ha aperto un fascicolo.