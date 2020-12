Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno, che avrebbe dovuto essere il loro ultimo giorno di vacanze insieme a Margno in Valsassina, Mario Bressi, impiegato 45enne di Gessate nel Milanese, ha strangolato a mani nude i suoi due figli gemelli Diego ed Elena di 12 anni per poi buttarsi da un ponte. Li ha ammazzati per vendetta contro la madre da cui si stava separando. "Con i miei ragazzi... sempre insieme", anche nella morte, aveva postato sui social a commento della foto di loro tre scattata qualche ora prima durante una gita in cima al Monte di Muggio. Nel primissimo pomeriggio di domenica 13 settembre a uccidere è stato invece Stefano Valsecchi, 54enne di Calolzicorte, che a Olginate ha freddato in strada a colpi di pistola Salvatore De Fazio, 47 anni, originario di Belcastro provincia di Catanzaro in Calabria ma da parecchio residente nel Lecchese e ferito il fratello maggiore Alfredo, 50 anni, scampato miracolosamente all’imboscata. Il calolzioese ha sparato per difendere l’onore del figlio 25enne Michele, massacrato di botte la sera prima da uno dei figli della vittima. Il killer, inizialmente scappato e datosi alla macchina, si è poi costituito dopo 8 giorni. D.D.S.

