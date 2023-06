Turismo a gonfie vele Ma mancano i posti letto

di Daniele De Salvo

LECCO

Alberghi, B&B, case vacanze e strutture per turisti aumentano. Crescono anche i posti letto per ospiti e visitatori. Per quest’estate la provincia di Lecco è però già in overbooking. Si fatica inoltre a trovare personale. Da inizio anno si contano almeno 300 strutture ricettive in più: secondo i dati riportati sul portale regionale Ross 1000, complessivamente nel territorio lecchese hanno superato le 2.300 unità e i numeri continuano a crescere. Si tratta sorattutto di case e appartamenti per vacanze, locazioni turistiche e bed and breakfast, tipologie ricettive di carattere non imprenditoriale insomma, che rappresentano il 70% del totale.

Attualmente permettono di accogliere più di 8mila turisti, che sono il 35% del totale di 23mila posti letto di capienza massima. Dal lago, alla città, alle montagne sopra Lecco e della Valsassina è quasi tutto pieno: basta effettuare una ricerca sui più famosi siti di prenotazione online per verificarlo. Le poche disponibilità rimaste, inoltre, si pagano care. Per un pernottamento durante week end in bassa stagione in posti ritenuti meno rinomati rispetto alle location più rinomate, risulta difficile trovare a meno di 300 euro, pasti esclusi naturalmente.

A tenere alti saturazione e prezzi sono soprattutto gli stranieri: tedeschi, inglesi, statunitensi, canadesi, sudamericani, molti indiani e turisti dell’Asia del sud, che affollano soprattutto le sponde del lago fin dal mattino. "Non ho mai visto così tanti turisti - conferma il gestore del Varenna Caffè Bistrot, uno dei locali più rinomati, che si trova nella Perla del Lario, con affaccio direttamente sul lago -. A volte siamo obbligati a mandare via i clienti, oppure a chiedere loro di aspettare". C’è chi pur di mangiare sul lago e di scattarsi un selfie ricordo, è disponibile a mettersi a tavola per il pranzo alle 10 di mattina, perché poi è tutto prenotato da mesi per settimane. Non è nemmeno facile trovare camerieri, cuochi e garzoni, nonostante stipendi da 1.700 puliti al mese più le mance. "Sfatiamo il mito che gli stipendi sono bassi o che sfruttiamo collaboratori e dipendenti, almeno qui, anche perchè giustamente chi di dovere compie parecchi controlli – spiegano sempre al Varenna Caffè Bistrot -. Eppure fatichiamo parecchio a reperire personale".