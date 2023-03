Tuffo nel Garda, non riemerge Vani i soccorsi a un turista

Il malore avuto giovedì pomeriggio da un turista campano a Salò si è trasformato in tragedia. F.N., difatti, è morto in ospedale e a nulla sono valsi tutti i tentativi di aiutarlo. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime. Il trentanovenne napoletano si è sentito male mentre si immergeva nelle acque del Benaco, ancora fresche pur se ieri la temperatura era particolarmente mite. L’uomo si trovava al porto delle Sirene di Salò e stava nuotando quando è stato visto inabissarsi, senza più riemergere. L’amico che era con lui ha cominciato a gridare e chiedere aiuto. Un militare della Guardia Costiera libero dal servizio si è immediatamente tuffato ed è riuscito a recuperare il turista, ormai privo di sensi. Grazie alla preparazione acquisita in Marina, il militare ha iniziato a rianimare il campano, assistito poi dai colleghi in servizio sulla motovedetta, che gli hanno dato il cambio. Sono arrivati anche i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la protezione civile, che ha transennato l’area di intervento, per tenere lontano i curiosi. Una volta stabilizzate le sue condizioni, il campano è stato elitrasportato a Brescia. Non ha mai ripreso conoscenza. Il decesso è stato dichiarato prima dell’alba. da determinare la causa del malore finito in tragedia.

Mi.Pr.