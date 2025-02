Truffe, arrestato finto carabiniere

Il carabiniere era finto, ma i poliziotti che lo hanno arrestato e il tassista che lo ha incastrato sono veri. Gli agenti della Polfer e della Mobile di Lecco hanno bloccato un napoletano di 25 anni che si è spacciato per carabiniere e ha derubato una pensionata vedova di Oggiono: si è fatto consegnare da lei tutti i soldi e i gioielli che aveva in casa con il pretesto di risolvere una presunta grave situazione. A guidarlo dalla stazione ferroviaria di Lecco fino a Oggiono dalla vittima di turno, un complice al telefono. Il conducente del taxi su cui il 25enne è salito per farsi portare a Oggiono ha tuttavia mangiato subito la foglia e ha avvisato gli agenti della Polfer. Messo a segno il piano, il falso carabiniere è stato fermato con in mano una busta piena di gioielli e soldi, per migliaia di euro. D.D.S.