Truffatori Approfittano di Malati di Tumore: Attenzione nel Meratese!

Truffatori senza scrupoli che si approfittano di chi è malato di tumore in azione nel Meratese. Alcuni truffatori si stanno spacciando per volontari della Fabio Sassi di Merate, che gestiscono anche l’hospice Il Nespolo di Airuno. Sostengono di chiedere soldi per aiutare i malati terminali, soldi che invece si intascano. Passano porta a porta di paese in paese. A lanciare l’allarme sono gli stessi responsabili della Fabio Sassi: "Non abbiamo autorizzato nessuna persona a raccogliere sul territorio, casa per casa, fondi per le attività della nostra associazione, né per l’hospice di Airuno". Purtroppo qualcuno ci è già cascato perché i truffatori sono riusciti a far breccia nel loro buon cuore e speculare sui malati oncologici. Se sedicenti volontari della Fabio Sassi dovessero suonare alla porta, oltre a non dare loro nulla, occorre avvisare subito i carabinieri. D.D.S.