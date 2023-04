Trovato con l’hashish Giovane agli arresti nella sua abitazione

I carabinieri della Sezione Radiomobile della

Compagnia di Sondrio hanno arrestato un 20enne per detenzione di hashish ai fini di spaccio.

I militari, durante il controllo di un’auto a Caiolo, decidevano di perquisire i due giovani occupanti trovandoli in possesso di pochi grammi di hashish. Le successive perquisizioni domiciliari consentivano il recupero di 75 grammi, trovati nella casa del passeggero che li custodiva insieme ad un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane, già noto per analoghi reati, è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari. Il conducente dell’auto segnalato alla Prefettura per uso personale.