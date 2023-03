Troppi incidenti sulle montagne di Lecco. I soccorritori: staccate il naso dal telefonino

Un intervento del soccorso alpino lecchese

Lecco – Troppi in montagna, senza preparazione né equipaggiamento e con lo sguardo fisso sullo schermo di un cellulare invece che con gli occhi sul sentiero. Per questo gli incidenti in quota aumentano e anche le vittime, una mezza dozzina in tre mesi appena. Per indicare la strategia ed elaborare un piano per fermare la stillicidio di escursionisti che si fanno male, si perdono, non sono più in grado di tornare a casa, sciatori fuoripista che provocano valanghe e slavine, cercatori di funghi che cadono, morti sulle vette e sui pendii dei monti lecchesi, in municipio a Lecco si sono riuniti i massimi esponenti del Soccorso alpino e del Cai lombardi, invitati dai consiglieri comunali della Commissione IV Sport e Turismo.

"Le nostre montagne sono zona di frontiera di visitatori e turisti – spiega l’assessore allo Sviluppo Giovanni Cattaneo -. Molti non sono preparati e non conoscono il territorio". All’appello hanno risposto il presidente del Soccorso alpino e speleologico lombardo Luca Vitali che tra l’altro è lecchese, il capo delegazione della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino lariano Marco Anemoli, il capo stazione del Soccorso alpino di Lecco Massimo Mazzoleni con il suo vice Giorgio Molteni, il presidente del Cai della Lombardia Emilio Aldeghi anche lui lecchese e il responsabile di Areu Mario Cerino. "Dopo la pandemia c’è stata un’impennata di presenze in montagna e di interventi di soccorso – analizza la situazione Massimo Molteni, a capo di una stazione dove il moderno soccorso alpino è nato -. Molti frequentatori della montagna non dispongono della cultura della montagna: la approcciano con superficialità". I dati parlano chiaro: in zona le missioni di salvataggio in montagna sono aumentate dalle 328 prima dell’emergenza sanitaria alle 483 del 2022.

"Tanti camminano con il naso attaccato allo smartphone", riferisce Luca Vitali. Che fare allora? "Formazione e informazione costante", è la risposta, a partire dai più giovani. E poi manutenzione dei sentieri, come già avviene con la messa in sicurezza e a norma delle ferrate storiche, e miglioramento della segnaletica. Perché l’obiettivo è che "il Soccorso alpino fallisca per mancanza di lavoro", come ripeteva il compianto e indimenticato Daniele Chiappa, uno dei papà del soccorso alpino, scomparso nel 2008 a soli 56 anni di età.