Lecco, travolto da un’auto mentre scorta un trasporto eccezionale: morto ex agente di Polizia

Lecco - Un ex agente della polizia di Stato prima, e della polizia locale poi, Rocco Luigi Barbaro, 73 anni, di Olginate Lecco), è morto, travolto da un'auto, la scorsa notte a Monte Marenzo, centro della provincia di Lecco al confine con quella di Bergamo.

Barbaro, originario di Sannicola, in provincia di Lecce, conosciuto nella zona per gli anni trascorsi come agente, in base a quanto finora emerso, era al seguito di un trasporto eccezionale, come scorta tecnica per una ditta, quando, per cause ora in corso d'accertamento, è stato travolto da un'auto in transito, in una zona particolarmente buia.

La vettura si è fermata, sono stati subito attivati i soccorsi, ma per il poliziotto in pensione non c'è stato nulla da fare.