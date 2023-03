Travolto da un’auto mentre attraversa Anziano gravissimo

È stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada un pensionato di 85 anni, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, poco prima delle 10, in via Dante nel centro di Rovello Porro, a pochi passi dalla parrocchia e dal parco comunale. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito dall’auto ed è finito a terra riportando diversi traumi. Nonostante i soccorsi immediati le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Sul posto insieme ai soccorritori sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù che dovranno accertare le cause dell’incidente.