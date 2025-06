Travolti in moto da un’auto. Eleonora lotta per la vita. Valentin è fuori pericolo

C’è un banco vuoto in un liceo di Lecco. È quello di Eleonora. Ha 15 anni, è una primina di Abbadia Lariana, che però non potrà frequentare gli ultimi giorni di scuola né festeggiare il suono della campanella di fine anno con i compagni, perché sta lottando per la vita in un letto della Rianimazione dell’ospedale di Lecco. L’altra sera è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale: era in moto, insieme a Valentin, un suo amico di 16 anni di Calolziocorte, con cui si è schiantata contro l’auto di Daniela, una 49enne di Abbadia Lariana, come lei. L’incidente è successo sulla Sp 72, ad Abbadia, intorno alle 22. Eleonora è stata sbalzata prima contro l’auto e poi a terra. Ha riportato vari traumi e fratture e ora è ricoverata in coma, in prognosi riservata. Valentin invece è in Pediatra: pure lui ha rimediato diverse ferite, ma è fuori pericolo.

Daniela, la guidatrice, dopo un periodo in osservazione in Pronto soccorso, è stata dimessa, ma ancora sotto shock, non riesce a capacitarsi di quanto accaduto: "Oddio, non lo so cosa sia successo, non li ho visti". Valentin, alla guida del cinquantino da cross, ed Eleonora abbracciata a lui sulla parte posteriore della sella, viaggiavano in direzione nord, verso il centro paese. Daniela arrivava dall’altra parte, direzione Lecco, e sembra stesse per svoltare a sinistra, così li ha travolti. "Uno schianto terribile", raccontano i testimoni.

In pochi minuti il silenzio e il buio della sera sono stati squarciati dai lampeggianti blu e dall’ululato delle sirene, ma anche dal faro dei soccorritori in eliambulanza, che si sono calati per guadagnare minuti preziosi. Eleonora era incosciente. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita d’urgenza al Manzoni di Lecco dove i medici combattono con lei per salvarla.

Daniele De Salvo