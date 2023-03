Travolse una bambina sulle strisce pedonali Condanna ridotta

Sconto di pena in appello per l’automobilista che il 5 luglio 2020 a Bagnolo Mella falciò la piccola Manar Ahmed Sayed, la bimba egiziana di 9 anni mentre attraversava la strada con la famiglia. Condannato a 4 anni in abbreviato, il 45enne osteopata di Brescia, che rispondeva di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso, ha ottenuto una rideterminazione della condanna a 3 anni e 4 mesi. La Corte non ha concesso nemmeno stavolta le generiche all’imputato, che ha risarcito i familiari della vittima. Quella sera sfrecciava in viale Italia con il suo suv (per l’accusa a 75 kmh, a fronte del limite dei 50) quando si trovò davanti la coppia e quattro figli sulle strisce: piombò sulla bimba e si dileguò. Il giorno dopo si costituì.