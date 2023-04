Trasportava droga nascosta nell’insalata Torna in carcere

A inizio dicembre 2021, Fortunato Travagliante, autotrasportatore di 59 anni di Cirimido (Como), era stato fermato per un controllo a Rovello Porro, e arrestato con 135 chili di marijuana e 42 di hascisc nascosti in un carico di insalata. Ora l’uomo, difeso dall’avvocato Annalisa Abate, dopo un periodo di arresti domiciliari, e il patteggiamento a 4 anni e 7 mesi di condanna, è tornato in carcere al Bassone per scontare il residuo di pena. La sera dell’arresto stava rientrando in Italia dalla Spagna: i carabinieri del Nucleo Investigativo di Como quando hanno visto arrivare il camion a pieno carico, a quell’ora del sabato sera, hanno deciso di procedere a un controllo del conducente e della merce trasportata. Pa.Pi.