Trascina un turista aggrappato alla vettura e si schianta: arrestato

All’improvviso, senza che nulla di particolare fosse accaduto, ha aggredito un altro ospite del B&b in cui soggiornava, gli ha rubato l’auto e lo ha trascinato per alcuni metri, mentre l’uomo cercava di impedire il furto. Domenica mattina alle 6.30, un 39enne di Imbersago è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Como e della stazione di Rebbio. Non hanno avuto bisogno di inseguirlo: è andato da solo a sbattere contro un muretto. Poco prima aveva aggredito con pugni e morsi un argentino di 47 anni, portandogli via le chiavi di una Toyota Yaris presa a noleggio. Per impedire la fuga, il turista si è aggrappato allo sportello del veicolo, venendo trascinato per alcuni metri, prima di lasciare la presa e chiamare i carabinieri.