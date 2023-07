Tragico schianto con un tir Perde la vita nel frontale

Prima l’impatto violento contro il tir. Quando lo hanno estratto dall’abitacolo della sua auto, le condizioni erano già critiche. È morto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. La vittima si chiamava Silvano Moraschini, 55 anni, di Valbondione: lunedì pomeriggio, attorno alle 15, si è scontrato con un camion lungo la strada provinciale 35 della Valle Seriana, all’altezza di Villa di Serio. La vittima viaggiava a bordo di una Mercedes Classe A. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, ma da una prima ricostruzione pare che Moraschini, che stava guidando in direzione di Bergamo, avrebbe invaso la corsia opposta. In quello stesso momento dalla parte opposta stata sopraggiungendo un camion con rimorchio condotto da un 52enne di origine straniera. Il camionista, ferito a un braccio, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Bolognini di Seriate. Quando ha visto l’auto ha cercato di evitare l’impatto sterzando all’improvviso ma senza riuscirci. Scattato l’allarme, sul la centrale operativa del 118 ha inviato due automediche e due ambulanze. Ma quando il personale medico ha raggiunto il luogo dell’incidente, le condizioni dell’automobilista erano gravi. Trasportato d’urgenza al Papa Giovanni XXIII, con il trascorrere dei minuti il quadro clinico è peggiorato fino al decesso. Nello schianto è rimasto ferito anche un altro uomo, l’ex consigliere comunale di Bergamo Fabio Gregorelli. "Sono stato travolto dal tir che dopo lo schianto con l’altra auto ha invaso la mia corsia – ha raccontato Gregorelli -. Ho visto aprirsi in due l’altra auto. La mia macchina è distrutta, ma io sono vivo. Ho visto il tir che mi veniva addosso in senso contrario, mi sento un miracolato. Non mi sono nemmeno reso conto di cosa stava accadendo. So solo che sono rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo". Solo nel tardo pomeriggio la sp 35 è stata riaperta completamente alla circolazione. E ieri un grave incidente ha coinvolto due ciclisti a Costa Volpino. Poco dopo le 12, un 37enne e un 24 enne si sono scontrati con un’automobile in via Aria Libera. Dalle prime informazioni pare che l’ auto non abbia rispettato la precedenza: ad avere la peggio è stato il ciclista di 37 anni. F.D.