Lierna (Lecco), 25 luglio 2020 – Un ragazzo di 23 anni di Pozzo d'Adda è annegato nel lago di Como a Lierna, nella zona di Riva Bianca. I soccorritori sono riusciti a trarlo fuori dall'acqua prima che affogasse, ma nonostante i prolungati tentativi di salvarlo e rianimarlo non hanno potuto altro che constatarne il decesso. Il 23enne potrebbe aver accusato un malore mentre stava facendo il bagno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari del soccorsi di Bellano e i vigili del fuoco. Le condizioni del ragazzo sono parse immediatamente disperate e per questo sono intervenuti anche i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio, che per guadagnare minuti preziosi si sono calati sulla riva in spiaggia con il verricello, come testimoniato da un video postato in rete sui social. Nonostante i soccorsi in forze ed estremamente rapidi il 23nne è però morto.

L'ennesima sciagura del lago si è verificata a quattro giorni dell'annegamento di un romeno di 26 anni che si è inabissato dopo un tuffo da una barca a noleggio dall'altra parte del lago a Onno di Oliveto Lario e il cui corpo non è stato ancora trovato.