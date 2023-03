Tragedia sul Grignone Il Soccorso alpino chiede un tavolo: educare alla prudenza

Tre morti sulle montagne lecchesi in una settimana, 7 in 2 mesi, 64 in cinque anni solo su quelle della Valsassina. Sono cifre da bollettino di guerra, simili a quelle delle vittime dell’asfalto, su cui però circolano proporzionalmente molte ma molte più persone.

"Sono numeri che devono farci riflettere e che non devono lasciarci indifferenti", commenta Alessandro Spada, capo stazione della stazione del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. Gli ultimi a perdere la vita sabato scorso sono stati i due inseparabili amici: il 35enne Christian Cornago e il 38enne Riccardo Farina, entrambi di Almè (Bg), precipitato nel canale di Sinistra del Grignone. Uno dei due è scivolato e ha trascinato l’altro nel baratro. Probabilmente non erano né preparati né attrezzati per affrontare un simile percorso, non con simili condizioni. Lo stesso punto solo sette giorni si era rivelato letale pure per il 33enne milanese Francesco Luiso. La maggior parte di coloro che si infortunano o addirittura muoiono sulle pendici e sulle vette de monti della provincia di Lecco non sono del posto, arrivano da altre zone. "Bisogna istituire un tavolo per elaborare un progetto di educazione alla montagna – è la proposta di Spada -. Occorre aprirlo a soccorritori, volontari di associazioni ed enti, operatori dell’informazione, appassionati di escursionismo e alpinismo, cittadini". "Purtroppo le condizioni della montagna stanno mettendo a dura prova gli escursionisti – aggiunge Marco Anemoli, capo delegazione della XIX Lariana del Soccorso alpino -. Sono più selettive. C’è poca neve, i canali sono "magri", il terreno non è compatto, è un misto di neve, roccia e ghiaccio, la poca neve che c’è magari copre le insidie".

Daniele De Salvo