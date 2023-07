Tragedia sfiorata "L’autista ci ha salvati Solo dopo è sceso dal pullman in fiamme"

È stato l’ultimo ad abbandonare il pullman in fiamme, esponendosi alla grave intossicazione che lo ha condotto in ospedale. "L’autista ci ha salvati", ha detto una passeggera, una dei 49 del bus partito da Como e diretto alle Cinque Terre, per una gita in giornata, su cui è scoppiato un rogo. Un tragitto da circa 600 chilometri organizzato dall’agenzia “I tuoi viaggi“ di Lomazzo, che si è trasformato in tragedia quando il mezzo pesante ha preso fuoco nel tardo pomeriggio, mentre stava percorrendo una galleria dell’autostrada A12, all’interno della galleria Monte Giugo nel tratto tra Recco a Nervi, Genova. Otto dei 25 intossicati sono stati ricoverati a causa dell’intossicazione provocata da fumi tossici, tra cui l’autista, un comasco di 56 anni, che ha fatto il possibile per mettere in salvo i passeggeri, assicurandosi che fossero scesi tutti prima di abbandonare a sua volta il mezzo in fiamme. Ricoverato all’ospedale San Martino di Genova, la scorsa notte è stato sottoposto a una seduta in camera iperbarica, in attesa di capire se avrà bisogno di ulteriori sedute.

Altri 5 pazienti ieri sono rimasti in osservazione in Pronto Soccorso, 8 sono state dimesse con prognosi da uno a cinque giorni. È stato invece trasferito presso l’Ospedale Gaslini un bambino di 9 anni, con una lieve intossicazione. In totale sono stati ricoverati, a seguito dell’incendio, 18 pazienti. Le cause del rogo non sono ancora chiare, anche se dovrebbero essere riconducibili a un surriscaldamento: il pullman sarà probabilmente analizzato da un consulente tecnico nominato dalla Procura, per capire cosa non ha funzionato su quel veicolo, di proprietà di una ditta tedesca, che era stato revisionato di recente e costruito 3 anni fa. Paola Pioppi