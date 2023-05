Tragedia in un cantiere Caduta fatale da pochi metri: vittima un esperto muratore

SALA COMACINA

È precipitato all’interno di una struttura in cemento armato, a cui stava lavorando. Una caduta di soli tre metri, che tuttavia è stata fatale a Daniele Caraccio, muratore di 55 anni residente a Montemezzo con la moglie. L’uomo, da parecchi anni dipendente di una impresa edile di San Siro, ieri pomeriggio stava lavorando all’interno di un cantiere per la realizzazione di nuovi edifici residenziali, aperto da tempo sulla Regina Vecchia. Qui è stato trovato senza vita alle 14.30, riverso a terra, con una grave frattura a livello cervicale. Una lesione che gli ha causato il decesso sul colpo, quando ha impattato a terra. Come sia avvenuto l’infortunio, è stato praticamente impossibile da capire. L’operaio si trovava all’interno di una sorta di stanza circondata da pareti in cemento armato alte circa tre metri, una delle quali completamente puntellata per contenere la parte di roccia e impedire cedimenti a tutela di chi stava lavorando all’interno. Ma Caraccio si trovava certamente sul bordo superiore, da cui spuntano i ferri dell’armatura. Quello che non si comprende, è come sia caduto da lì: se per un malore, che gli ha fatto perdere l’equilibrio, o se a causa del peso che l’ ha vinto mentre si stava sporgendo per guardare qualcosa. Oppure, inciampando. È però chiaro che è caduto con la testa in avanti, andando a morire sul colpo. Pare che non ci siano testimoni di quanto accaduto, e ricostruire le cause di questo tragico infortunio, potrebbe rivelarsi non facile. Un lavoro che stanno svolgendo carabinieri e personale di Ats Insubria. Per il recupero dell’operaio, sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di specialisti Saf. Nel frattempo il magistrato di turno della Procura di Como, Antonio Nalesso, ha disposto il trasferimento del corpo in ospedale, in attesa di svolgere l’autopsia che potrebbe dare informazioni utili a comprendere meglio la dinamica di quanto accaduto. Sono inoltre in corso tutte le verifiche sulla sicurezza. Paola Pioppi