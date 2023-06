Tragedia con lo scooterone Muore centauro di 26 anni

di Daniele De Salvo

ABBADIA LARIANA (Lecco)

Un giovane di 26 anni originario di Vimercate è morto ieri in un incidente stradale in moto sulla Sp 72 del lago di Como, ad Abbadia Lariana. È l’ultima vittima dell’ecatombe che si sta consumando sulle strade della provincia di Lecco. In sette giorni hanno perso la vita due vittime; tre in due settimane; quattro in tre; cinque in meno di un mese. Dall’inizio dell’anno i morti sull’asfalto nel Lecchese sono già dieci. Il 26enne – M.P. le iniziali del suo nome e cognome – era in sella al suo scooter Piaggio. Stava percorrendo la Provinciale nel tratto di via Nazionale che attraversa il paese rivierasco. Dai primi accertamenti compiuti dagli agenti della Polstrada risulta che un automobilista al volante di una Vw familiare impegnato in una manovra di svolta lo abbia urtato.

L’impatto non sarebbe stato molto violento, ma è bastato a disarcionare e scaraventare a terra il motociclista, mentre lo scooter ha proseguito la corsa fuori controllo per alcune decine di metri. In pochi minuti sono arrivati a sirene spiegate i sanitari dell’automedica di Areu con i volontari degli alpini di Mandello e della Croce Rossa di Lecco: il brianzolo era però già morto, ucciso sul colpo. Sono stati invece assistiti una 52enne, un 74enne e un 23enne sia tra quanti erano sulla macchina coinvolta nell’incidente sia tra alcuni testimoni che si sono sentiti male per lo choc.

I poliziotti della Stradale hanno chiuso la Provinciale al transito in entrambe le direzioni per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per effettuare i rilievi del sinistro. La Sp 72 è rimasta chiusa a lungo, per ore, con pesanti ripercussioni alla viabilità di tutta la zona e sulla Statale 36, unico collegamento alternativo. C’è voluto parecchio per identificare la vittima, poiché il 26enne non aveva con sé i documenti.