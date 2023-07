Lecco, traffico da bollino nero e incidenti: la Statale 36 è un percorso a ostacoli

Lecco, 15 luglio 2023 – Traffico intenso e incidenti sulla Statale 36 trasformano in un percorso a ostacoli la via per le vacanze del fine settimana sul lago di Como e sulle le montagne di Valsassina e Valtellina. In mattinata si sono registrati pesanti rallentamenti in 36 per l'esodo di vacanzieri del weekend.

Due incidenti hanno ulteriormente peggiorato la situazione: un 30enne al volante di un'utilitaria si è schiantato contro la parete del tunnel del Monte Barro nella canna della carreggiata sud verso Milano; una 27enne, sempre al volante di un'utilitaria, ha terminato invece la corsa contro il guard rail all'altezza di Bellano, nuovamente in direzione sud verso Lecco e Milano. I due automobilisti sono stati entrambi soccorsi dai sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, con i vigili del fuoco, intervenuti per estrarli dagli abitacoli delle due macchine.

Nel pomeriggio è toccato invece ad un motociclista di 55 anni, scivolato dalla sua moto mentre percorreva pure lui il traforo del Barro, in direzione nord verso Lecco. Nessuno dei tre ha comunque riportato lesioni gravi. Il peggio è atteso però per domani pomeriggio e sera, per il controesodo del weekend.